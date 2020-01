Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico Il Sole 24 Ore: “Non vogliamo mettere i nostri gioielli sul mercato. Se i ragazzi ci chiedono di andar via valutiamo le offerte, che tuttavia devono essere congrue al valore del giocatore. In caso di cessioni reinvestiremo su giocatori giovani e forti per vincere dei trofei”.