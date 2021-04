Commisso: “Non so quanto resterò a Firenze. Prima della partita oggi incontrerò la squadra”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso questa mattina è arrivato a Firenze. Ecco alcune parole da lui rilasciate ai media presenti prima di entrare in hotel: “Mi sento bene, ma ora vado a dormire. No anzi, mica dormo. Se sono qui, scrivete che devo andare a casa, quando non ci sono invece che devo ritornare. Non so quanto resterò qui. Oggi prima della partita incontrerò la squadra”.

