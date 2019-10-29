Commisso: "No ricorso su Ribery. Ibra o Tonali a gennaio? Vedremo. Squadra demoralizzata, a Ribery ho detto..."

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:"No faremo ricorso per le tre giornate di squalifica a Ribery. La gente mi vuole bene anche se non vincia...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:

"No faremo ricorso per le tre giornate di squalifica a Ribery. La gente mi vuole bene anche se non vinciamo, speriamo che vinceremo presto!

Ho visto la squadra ieri, i ragazzi demoralizzata, soprattutto Ribery. Gli ho detto che è tutto uguale a prima, gli voglio bene e continuerò a farlo. Lui come Chiesa, i ragazzi vanno sostenuti ed amati. Sanno quanto ci tengo a fare bene. I tifosi sono eccezionali: mai una critica, anzi mi arrivano talmente tanti consigli che non posso sentire tutti, è amore a vicenda.

Firenze è piccola, dove vai è bellissima. Non c'era spazio, fino ad oggi... Camminiamo tanto quando andiamo in giro. La città mi ha mostrato emozioni, sentimenti, colore. È stato bellissimo.

Oggi sono stato da Casamonti, l'architetto per il centro sportivo, e domani speriamo di concludere. Abbiamo comprato una proprietà, tutta finita, e per quell'altra concludiamo domani. È stato fatto tutto in pochi mesi. Io voglio fare qualcosa per la Fiorentina, così tutti si ricorderanno di Rocco. Oggi abbiamo speso cinque ore per pianificare ogni cosa, e sarà bellissimo anche ci vogliono assai soldi (ride ndr)

La questione stadio non dipende solo da me, come è avvenuto per Chiesa, dipende anche dalla politica, le istituzioni, la Mercafir che si deve muovere. Se non si va veloce e non ho controllo delle cose non lo faccio lo stadio. Non so quanto tempo ci vorrà. Volevo partire dal Franchi, dalla storia della Fiorentina ma Pessina ha ragione, le curve non si possono abbattere per fare uno stadio tutto unito.

Tonali e Ibrahimovic a gennaio? Sogni, ma non lo so.

Chiesa? Non lo so, non ci ho parlato"