Commisso incontra i tifosi, info e dettagli su orario e location
Rocco Commisso, nuovo Proprietario della Fiorentina, venerdì 7 giugno, alle 17:00 incontrerà i tifosi viola allo Stadio Artemio Franchi.I cancelli della Tribuna Coperta apriranno a partire dalle ore 1...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 15:32
Rocco Commisso, nuovo Proprietario della Fiorentina, venerdì 7 giugno, alle 17:00 incontrerà i tifosi viola allo Stadio Artemio Franchi.
I cancelli della Tribuna Coperta apriranno a partire dalle ore 16:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere dagli ingressi T20 e T3
Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.