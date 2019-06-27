Commisso, il retroscena: "E' stata mia moglie a convincermi a comprare il club, il motivo..."

Questi altri due passaggi interessanti dell'intervista di Rocco Commisso a Stadio E’ stato lei a dire che sua moglie Catherine aveva recitato un ruolo importante nell’acquisto della Fiorentina. Ma ci...

Questi altri due passaggi interessanti dell'intervista di Rocco Commisso a Stadio

E’ stato lei a dire che sua moglie Catherine aveva recitato un ruolo importante nell’acquisto della Fiorentina. Ma ci spiega come è accaduto?

«Sì, indirettamente mi ha spinto proprio lei ad acquistarla. Sapeva benissimo che io stavo tentando di affacciarmi sul palcoscenico del calcio italiano ed è stato lì che mi ha detto: allora compriamola in una bella città. Vi ho già raccontato le emozioni pazzesche che ho provato qui a Firenze nel 2006, l’anno della vittoria dell’Italia al Mondiale. C’era anche lei con me, e vivemmo una serata favolosa (in cui però nessun taxi volle accompagnare, nemmeno per 200 dollari, la fa-miglia a Fiesole, dove era ospite a Villa Sammichele, ndr)».

E quando ha visto la finale del Calcio Storico Fiorentino che cosa ha pensato?

«Che stavo facendo un viaggio incredibile nelle tradizioni, nella storia e nella cultura di Firenze. E’ stato bellissimo».