Dopo il pareggio contro il Bologna in mixed zone parla anche il patron Rocco Commisso: “Pensavamo di avercela fatta, specialmente dopo che loro non hanno sfruttato le possibilità che hanno avuto. Anche noi non abbiamo sfruttato tutte le nostre chances, ma devo dire che la squadra mi è piaciuta: l’ho vista totalmente differente da quella degli ultimi due mesi, tutti ci hanno messo grinta ed erano sorridenti”.

Poi, ancora: “Mercato e stadio? No, oggi parliamo solo della gara. Cutrone? Non dico nulla, anche perché non lo so. Iachini? Avete visto come gridava? Anch’io facevo così. I tifosi? Oggi nessuno ci ha fischiato, li ho salutati e ringraziati a fine partita”.

Quindi, sui singoli:”La squadra è cambiata, ho visto determinazione e voglia di vincere. Bellissimo il gol di Benassi, anche Chiesa l’ho visto bene oggi. I ragazzi erano amareggiati, non ci si aspetta un pareggio così. Non so se c’era la punizione del pari, ma è andata in questo modo”.