Commisso: "Ho incontrato e conosciuto Cairo. Non voglio giocatori del Torino"

A Tuttosport, il patron viola Commisso ha parlato del suo incontro col presidente del Toro Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Ho incontrato Cairo è stato un incontro bello in cui ci siamo conosciuti...

A Tuttosport, il patron viola Commisso ha parlato del suo incontro col presidente del Toro Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Ho incontrato Cairo è stato un incontro bello in cui ci siamo conosciuti meglio, visto che non avevo ancora avuto modo di conoscerci. E’ un uomo capace, con una personalità brillante e ci tenevo a conoscerlo meglio visto che anche lui è un imprenditore nel mondo della comunicazione. Ma non abbiamo parlato di giocatori del Torino, non vogliamo acquistare nessuno da loro. So che i tifosi vanno d’accordo. Forse ad unirli è l’essere ‘nemici’ della Juventus“.