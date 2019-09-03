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Commisso: "Ho incontrato e conosciuto Cairo. Non voglio giocatori del Torino"

A Tuttosport, il patron viola Commisso ha parlato del suo incontro col presidente del Toro Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Ho incontrato Cairo è stato un incontro bello in cui ci siamo conosciuti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 12:13
Commisso: "Ho incontrato e conosciuto Cairo. Non voglio giocatori del Torino" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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A Tuttosport, il patron viola Commisso ha parlato del suo incontro col presidente del Toro Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Ho incontrato Cairo è stato un incontro bello in cui ci siamo conosciuti meglio, visto che non avevo ancora avuto modo di conoscerci. E’ un uomo capace, con una personalità brillante e ci tenevo a conoscerlo meglio visto che anche lui è un imprenditore nel mondo della comunicazione. Ma non abbiamo parlato di giocatori del Torino, non vogliamo acquistare nessuno da loro. So che i tifosi vanno d’accordo. Forse ad unirli è l’essere ‘nemici’ della Juventus“.

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