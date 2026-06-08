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Commisso: "Grosso è l'uomo giusto per una Fiorentina più forte, sono sicuro che ci migliorerà"

Il presidente viola ha dato il benvenuto al tecnico Fabio Grosso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 16:41
Commisso: "Grosso è l'uomo giusto per una Fiorentina più forte, sono sicuro che ci migliorerà" -
Grosso
Commisso Jr
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La Fiorentina inaugura ufficialmente il suo nuovo corso tecnico accogliendo Fabio Grosso sulla panchina viola, una scelta commentata con grande entusiasmo e determinazione da Giuseppe B. Commisso: “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti”.

Questo innesto segna una svolta netta per il club che, dopo aver archiviato un'annata complicata, ha l'assoluta volontà di voltare pagina e guardare al futuro, come ha sottolineato lo stesso dirigente: "Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!".

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