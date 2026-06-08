Commisso: "Grosso è l'uomo giusto per una Fiorentina più forte, sono sicuro che ci migliorerà"

Il presidente viola ha dato il benvenuto al tecnico Fabio Grosso

La Fiorentina inaugura ufficialmente il suo nuovo corso tecnico accogliendo Fabio Grosso sulla panchina viola, una scelta commentata con grande entusiasmo e determinazione da Giuseppe B. Commisso: “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti”.

Questo innesto segna una svolta netta per il club che, dopo aver archiviato un'annata complicata, ha l'assoluta volontà di voltare pagina e guardare al futuro, come ha sottolineato lo stesso dirigente: "Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!".