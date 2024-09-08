Commisso: "Fiorentina più forte rispetto allo scorso anno. Diamo tempo a Palladino. Viola sempre più azzurra"

Il Viola Park ci aiuterà a portare ogni anno un paio di elementi nella rosa della prima

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha così commentato la squadra di Palladino, tanti colpi di mercato in questa sessione dopo l'addio di Italiano. Ecco le sue parole a Gazzetta: "Abbiamo preso 11 giocatori, una intera squadra. Diamo tempo a Palladino. Ho sempre detto che l'obiettivo è fare meglio dell'anno prima. Siamo arrivati ottavi e vogliamo salire. Per me è una Fiorentina più forte rispetto allo scorso anno. Con l'arrivo di un mix di giocatori giovani ed esperti su una base già importante. Ora devono capire le metodologie del nuovo allenatore, ma sono molto fiducioso.

Grazie al nostro vivaio e ai nuovi acquisti è una Fiorentina sempre più azzurra: Kayode, Sottil, Ranieri, Comuzzo, Martinelli, Kean, Bove, Colpani, Cataldi... e mi scuso se dimentico qualcuno. Sono giovani e forti, aiuteranno noi e l'Italia. Il Viola Park ci aiuterà a portare ogni anno un paio di elementi nella rosa della prima ".

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