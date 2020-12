Commisso esulta: “Che orgoglio Fiorentina mia! Prandelli sta facendo un grande lavoro”

STATISTICHE IN SERIE A (JUVENTUS IN CASA) Giocate: 81 Vittorie Juventus: 55 Pareggi: 20 Vittorie Fiorentina: 6 Gol Juventus: 172 Gol Fiorentina: 67 STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI) Giocate: 162 Vittorie Juventus: 78 Pareggi:...