Commisso e una partenza sbagliata. Il probabile nuovo presidente viola è un tifoso della Juventus
Come ormai più volte riportato Rocco Commisso sarà il nuovo proprietario del club viola. L'americano ha origini italiani e ha sempre tifato una squadra della serie A in ambito calcistico: la Juventus....
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 14:25
Come ormai più volte riportato Rocco Commisso sarà il nuovo proprietario del club viola. L'americano ha origini italiani e ha sempre tifato una squadra della serie A in ambito calcistico: la Juventus. La notizia non farà certo piacere ai tifosi viola, anche se quello che interessa al pubblico è di vedere una Fiorentina gestita bene e nuovamente competitiva