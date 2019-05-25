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Commisso e una partenza sbagliata. Il probabile nuovo presidente viola è un tifoso della Juventus

Come ormai più volte riportato Rocco Commisso sarà il nuovo proprietario del club viola. L'americano ha origini italiani e ha sempre tifato una squadra della serie A in ambito calcistico: la Juventus....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2019 14:25
Commisso e una partenza sbagliata. Il probabile nuovo presidente viola è un tifoso della Juventus -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Commisso
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Come ormai più volte riportato Rocco Commisso sarà il nuovo proprietario del club viola. L'americano ha origini italiani e ha sempre tifato una squadra della serie A in ambito calcistico: la Juventus. La notizia non farà certo piacere ai tifosi viola, anche se quello che interessa al pubblico è di vedere una Fiorentina gestita bene e nuovamente competitiva

 

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