Commisso e una partenza sbagliata. Il probabile nuovo presidente viola è un tifoso della Juventus

Come ormai più volte riportato Rocco Commisso sarà il nuovo proprietario del club viola. L'americano ha origini italiani e ha sempre tifato una squadra della serie A in ambito calcistico: la Juventus....

A cura di Redazione Labaroviola 25 maggio 2019 14:25

Condividi