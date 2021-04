Commisso due strade per rilanciare la Fiorentina: ridisegnare la società per il futuro. I nomi…

In attesa dei verdetti, è tempo di dare forma a quel che sarà il futuro. Tra le varie ipotesi sul tavolo del presidente, anche quella di rivedere l’assetto dirigenziale. Due le strade. Un supervisore dell’area tecnica al di sopra di tutto e che possa raccordare e le varie componenti dirigenziali: Marcello Lippi. Oppure un collaboratore da affiancare al direttore sportivo Pradè: Goretti. In ogni caso l’idea sarebbe quella di gestire in maniera più organica e strutturata la ripartenza della Fiorentina dopo due anni di lotta per non retrocedere. Con un dettaglio non di poco conto: Gattuso ha un ottimo rapporto con Lippi. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, SUL BILANCIO DELLA FIORENTINA PESA UN DEFICIT DI 45 MILIONI: COMMISSO PENSA AL FUTURO, TROPPI STIPENDI A CARICO