Commisso: “Che vittoria, la dedico ai tifosi. Mi dispiace non poter festeggiare con loro e la squadra”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria col Bologna:

“Vittoria fantastica oggi. Mi dispiace solo non poter essere accanto alla squadra per poter festeggiare questa grande prestazione. Faccio i complimenti al Mister ed ai ragazzi per la splendida partita e per la vittoria che voglio dedicare a tutto il Popolo Viola, ai presenti a Bologna e a tutti gli altri che seguono la Viola in tutto il mondo”!

LE DICHIARAZIONI DI ITALIANO NEL POST PARTITA