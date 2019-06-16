Commisso celebra Chiesa per la doppietta: “Forza Federico!” E lui risponde...

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel: Rimonta 'Azzurrina' sulla Spagna firmata dalla doppietta di Federico Chiesa e dal rigore di Pellegrini e l'Italia vince 3-1 a...

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della Fiorentina, Violachannel:

Rimonta 'Azzurrina' sulla Spagna firmata dalla doppietta di Federico Chiesa e dal rigore di Pellegrini e l'Italia vince 3-1 a Bologna.

Questo il commento del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: «Che partita stasera, magnifica prestazione degli azzurrini, davvero una grande emozione ed un grandissimo Federico Chiesa, che gioia! Forza Azzurri e forza Federico!»

A fine gara il commento dell'attaccante viola Federico Chiesa “Grande Italia, abbiamo sofferto il loro gioco. Ma non molliamo mai. Dobbiamo subito pensare alla prossima partita, vincere per andare in semifinale. Con i ragazzi abbiamo fatto un percorso insieme, alcuni di noi hanno avuto anche l'onore di esordire con la Nazionale maggiore, ma siamo un gruppo compatto.Dedica per i goal? Alla famiglia, alla mia ragazza e alle persone che mi vogliono bene”