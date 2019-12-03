Commisso: "A gennaio ci saranno delle novità, i tifosi devono darmi tempo"
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato al termine della gara di Coppa Italia vinta 2-0 dai suoi contro il Cittadella, ai microfoni di Rai Sport:"Questa è la mia prima vittoria al...
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato al termine della gara di Coppa Italia vinta 2-0 dai suoi contro il Cittadella, ai microfoni di Rai Sport:
"Questa è la mia prima vittoria al Franchi... Dopo mesi si è fatto la storia! Sono contento perché è meglio vincere che perdere. Sono contento per tutti, hanno capito che qui si deve girare pagina e fare meglio. I ragazzi hanno giocato bene".
La piazza è ambiziosa.
"E così dovrebbe essere. Perché non potremmo fare meglio? Se mi danno tempo si fanno belle cose qui a Firenze".
Ci saranno movimenti a gennaio?
"Nessuna decisione è stata presa, da qui a gennaio c'è ancora un mese. Potete farmi questa domanda a gennaio".
Qual è l'idea, riportare la squadra in Europa?
"Qualche obiettivo deve esserci, e non solo quello di stare a sinistra ma pure più in alto. Basta che mi danno tempo, e sulle infrastrutture già ci stiamo muovendo. Forse a gennaio ci sarà anche qualche novità".
Cosa vuole portare nel calcio?
"Dal primo giorno ho detto che devo imparare, spero però che ci facciano fare lo stadio, e subito. Per il calcio italiano è importante che si costruiscano infrastrutture al più presto, così da raggiungere i livelli che si merita. Non dobbiamo essere troppo lontani dalla Premier League. Serve tempo, cambiare l'atteggiamento. L'Italia e la politica devono capire che il calcio è una grande industria che dà molto al nostro paese".
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