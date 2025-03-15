Colpaccio Verona in casa dell'Udinese, finisce 0-1 al Bluenergy. La Fiorentina allontana il 10° posto

Udinese di Runjaic affronta il Verona, nel match che si è giocato a Bluenergy Stadium delle ore 15. La gara si apre con i padroni di casa che tentano di gestire il gioco con passaggi brevi, ma fatica...

Udinese di Runjaic affronta il Verona, nel match che si è giocato a Bluenergy Stadium delle ore 15. La gara si apre con i padroni di casa che tentano di gestire il gioco con passaggi brevi, ma fatica a superare la metà campo avversaria. Il primo tentativo della partita arriva da Payero, che calcia da lontano senza centrare la porta. Il ritmo è lento, con entrambe le squadre più concentrate sulla difesa che sull’attacco. Al 18′ il Verona si fa vedere con un contropiede veloce che porta a un cross per Mosquera, il cui colpo di testa finisce nelle mani del portiere. L’Udinese risponde con un paio di cross per Lucca, che non riesce a segnare. Nonostante il predominio del possesso palla, l’Udinese non riesce a superare la difesa ben organizzata del Verona, che si difende compatta e cerca di ripartire. Il primo tempo termina senza gol e con poche emozioni, con un ammonito per squadra.

L’Udinese parte forte nella ripresa, con Ehizibue che sfiora il gol con un tiro a giro che esce di poco. La squadra di casa domina il gioco, ma l’Hellas Verona si difende compatto. Diverse occasioni per l’Udinese, con Lucca e Lovric che non riescono a concretizzare. Il Verona si fa vedere con Duda, il cui tiro a giro sfiora il palo. Cambi per entrambe le squadre, con l’ingresso di Iker Bravo per Payero e Kastanos per Mosquera. Al 71′, Duda segna un gol fantastico su punizione, mettendo la palla all’incrocio dei pali e portando in vantaggio il Verona. Nonostante i tentativi dell’Udinese di pareggiare, il Verona resiste e porta a casa i 3 punti.

L'Udinese resta quindi agganciato al 10° posto, a quota 40 punti. La Fiorentina, con una partita in meno, resta a +5 dai friulani e potrebbe allungare in caso di vittoria al Franchi contro la Juventus di Thiago Motta.