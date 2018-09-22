Colombarini: "Manifesta inferiorità in tutti i reparti, non siamo stati all'altezza della Fiorentina"

Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta dei suoi sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole riprese da Lospallino.com: "Manifesta inferi...

Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta dei suoi sul campo della Fiorentina. Queste le sue parole riprese da Lospallino.com: "Manifesta inferiorità, abbiamo dimostrato sul campo di non essere all’altezza. In nessun reparto, per cui risultato più che giusto. Non avremmo mai avuto possibilità di vincere, siamo scesi in campo poco determinati e questo atteggiamento ci ha condizionati per tutto il resto della gara".