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Collovati fa mea culpa: "Veretout è bravo, mi ero sbagliato io nel giudicarlo"

Fulvio Collovati dà i voti alla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 18:53
Collovati fa mea culpa: "Veretout è bravo, mi ero sbagliato io nel giudicarlo" -
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Nei suoi "Collovoti" settimanali per tuttomercatoweb, l'ex difensore della Nazionale Fulvio Collovati ha parlato anche di Fiorentina facendo mea culpa:

"La Fiorentina si è risollevata con un’ottima prestazione, ho scelto per i top un centrocampista che avevo criticato le volte precedenti (Veretout, ndr). A parte il gol, ha fatto un’ottima prestazione, è molto preciso e tecnico, al servizio della squadra. Voto: 7"

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