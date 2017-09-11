Collovati fa mea culpa: "Veretout è bravo, mi ero sbagliato io nel giudicarlo"

Fulvio Collovati dà i voti alla Fiorentina.

Nei suoi "Collovoti" settimanali per tuttomercatoweb, l'ex difensore della Nazionale Fulvio Collovati ha parlato anche di Fiorentina facendo mea culpa:

"La Fiorentina si è risollevata con un’ottima prestazione, ho scelto per i top un centrocampista che avevo criticato le volte precedenti (Veretout, ndr). A parte il gol, ha fatto un’ottima prestazione, è molto preciso e tecnico, al servizio della squadra. Voto: 7"