Colasanto, occhio a Dodo: “Ti comporti così se non sei legato alla maglia. Piace a tre squadre”

Filippo Colasanto, agente ed intermediario, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito alla situazione di Dodo in ottica rinnovo. Ecco le sue parole.

“Il futuro di Dodo? Il ragazzo ha dietro almeno tre squadre, nonostante per lui il momento non sia positivo non è facile fare leva su questo. Io fossi il suo agente se mi venisse fatta una proposta non soddisfacente avendo questi club alle spalle mi sentirei in una posizione di forza”.

Prosegue:

“Come comportarsi con lui visti i suoi atteggiamenti delle ultime settimane? I sudamericani sono un po’ così e i giocatori se non sono così tanto legati alla maglia per cui si comportano in questo modo. Lui è anche brasiliano, ci sta sia più mercenario. Passando al campo poi Dodo si è ritrovato incluso nel vortice negativo di inizio stagione”.

Poi conclude sulla situazione della Fiorentina:

“La Fiorentina ha una grave pecca, non sta riuscendo a vincere le partite in casa. Questo è il motivo per cui ai viola mancano dei punti. Con il Lecce e il Bologna in particolare si poteva raccogliere di più, con la Roma la gara gli ha detto un po’ male”.