Cognigni: "I tifosi contestano? Fanno bene, contestiamo anche noi. Il bilancio è negativo. La cifra...

Intervenuto al termine del Cda della Fiorentina, il presidente esecutivo Mario Cognigni ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: "Il CdA odierno è stato di tipo tecnico. La Fiorentina...

Intervenuto al termine del Cda della Fiorentina, il presidente esecutivo Mario Cognigni ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: "Il CdA odierno è stato di tipo tecnico. La Fiorentina è nel mirino del fair play finanziario, perciò abbiamo dovuto approvare il bilancio in anticipo. Il bilancio è ancora una volta negativo, abbiamo una perdita di circa quattro milioni di euro che dovrà essere ripianata. L'esito del bilancio fa capire la volontà della famiglia Della Valle di continuare a pensare al bene della Fiorentina. Abbiamo l'intenzione di continuare a organizzare una rosa che possa darci delle soddisfazioni. Contestazione? I tifosi hanno ragione, noi siamo i primi a contestare. Non siamo assolutamente contenti dei risultati. Sousa? Tutti dipendono dai risultati. E' un allenatore che sta passando un momento in difficoltà, dobbiamo stare vicini a lui e a tutti i nostri dipendenti. Stadio? Oggi abbiamo discusso nel dettaglio di cosa vogliamo e dobbiamo fare per la presentazione. Non ci sono cambiamenti riguardo alla data, stiamo lavorando per presentare nel miglior modo possibile quella che sarà la casa della Fiorentina il prossimo 10 marzo. Dobbiamo portare avanti insieme al comune il percorso burocratico per poi iniziare la costruzione effettiva dello stadio".