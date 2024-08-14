Cm.com: "Pronti Gudmundsson alla Fiorentina e Nico alla Juve. Ma la prima mossa è Fabio Silva al Genoa"

E' tutto pronto, tutto preparato nei minimi dettagli, con cifre per i rispettivi cartellini abbozzate, eventuali contropartite allo studio, accordi sui termini personali già definiti. Albert Gudmundss...

E' tutto pronto, tutto preparato nei minimi dettagli, con cifre per i rispettivi cartellini abbozzate, eventuali contropartite allo studio, accordi sui termini personali già definiti. Albert Gudmundsson alla Fiorentina e Nico Gonzalez alla Juventus è un intreccio di mercato che probabilmente sarebbe stato già risolto se il grave infortunio occorso a Gianluca Scamacca non avesse costretto l'Atalanta a strappare al Genoa Retegui, rallentando l'operazione Gudmundsson. Ecco come stanno le cose a pochi giorni dall'inizio del campionato.

Gudmundsson è pronto a passare alla Fiorentina per 25 milioni totali, 7/8 di prestito e poi 17/18 di riscatto obbligatorio. Andrebbe a guadagnare 2,2 milioni di euro a stagione per 5 anni. Lo stallo generato dalla partenza di Retegui ha indotto l'Inter a informarsi sulla fattibilità di uno scambio con Arnautovic, ma la Fiorentina è molto più avanti.

Una volta che la Fiorentina avrà accolto Gudmundsson, Nico Gonzalez si libererà verso la Juventus, nonostante il presidente viola Rocco Commisso sia restio a far partire un giocatore con ancora 4 anni di contratto. 3,5 milioni all'anno per l'argentino, che a Firenze ne guadagna 3, e nelle casse del club viola 30 milioni, sempre divisi tra onerosità del prestito e poi obbligo di riscatto. I bianconeri potrebbero inserire uno dei loro esuberi, Arthur o Kostic, nella trattativa, anche in un momento successivo, per aggiustare il tiro a livello economico, dato che 55 milioni in totale dovrebbero andare all'Atalanta per Koopmeiners.

Tutto questo, però, solo se il Genoa riuscirà a far arrivare un sostituto di Gudmundsson: un'offerta è stata recapitata al Wolverhampton per il portoghese Fabio Silva, che andrebbe a formare una coppia tutta lusitana con Vitinha, mentre si lavora parallelamente all'arrivo del classe 2006 dell'Osijek Anton Matkovic. A scriverlo è Calciomercato.com.

TMW, OGGI PUÒ CHIUDERSI FABIO SILVA AL GENOA E LIBERARE GUDMUNDSSON PER LA FIORENTINA. I DETTAGLI

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