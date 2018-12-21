Cm.com, per Veretout anche il Lione oltre a tre club di Serie A. Ecco quali
Jordan Veretout si sta prendendo ampi spazi e pagine di giornale grazie al suo rendimento con la Fiorentina. Il centrocampista francese è uomo mercato e secondo la stampa francese già 4 club stanno pr...
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 16:56
Jordan Veretout si sta prendendo ampi spazi e pagine di giornale grazie al suo rendimento con la Fiorentina. Il centrocampista francese è uomo mercato e secondo la stampa francese già 4 club stanno prendendo contatti col suo nuovo agente.Napoli, Milan, Inter e soprattutto Lione, sono in prima fila per lui.
Fonte: Calciomercato.com