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Cm.com, per Veretout anche il Lione oltre a tre club di Serie A. Ecco quali

Jordan Veretout si sta prendendo ampi spazi e pagine di giornale grazie al suo rendimento con la Fiorentina. Il centrocampista francese è uomo mercato e secondo la stampa francese già 4 club stanno pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 16:56
Cm.com, per Veretout anche il Lione oltre a tre club di Serie A. Ecco quali - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Jordan Veretout si sta prendendo ampi spazi e pagine di giornale grazie al suo rendimento con la Fiorentina. Il centrocampista francese è uomo mercato e secondo la stampa francese già 4 club stanno prendendo contatti col suo nuovo agente.Napoli, Milan, Inter e soprattutto Lione, sono in prima fila per lui.

Fonte: Calciomercato.com

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