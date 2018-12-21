Cm.com, per Veretout anche il Lione oltre a tre club di Serie A. Ecco quali

Jordan Veretout si sta prendendo ampi spazi e pagine di giornale grazie al suo rendimento con la Fiorentina. Il centrocampista francese è uomo mercato e secondo la stampa francese già 4 club stanno pr...

A cura di Redazione Labaroviola 21 dicembre 2018 16:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout

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