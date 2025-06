Cm.com: “Offerta da 15mln all’anno a Kean dall’arabia ma lui preferisce restare alla Fiorentina”

L’interesse per Moise Kean, attaccante della Fiorentina, continua a crescere: tra le squadre più attive c’è il Milan, che sembra intenzionato a fare sul serio per portarlo a Milano. Tuttavia, secondo quanto riportato da Francesco Guerrieri di calciomercato.com, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche l’Al-Qadsiah, club saudita pronto a fare follie pur di assicurarsi il giocatore.

L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita è di quelle difficili da ignorare: un contratto triennale da 15 milioni di euro netti a stagione. Cifre irraggiungibili per la Fiorentina e in linea con gli standard del calcio saudita. Nonostante ciò, Kean sembrerebbe intenzionato a declinare la proposta, preferendo restare in Europa per giocarsi le sue carte in un top campionato – o eventualmente continuare con la Fiorentina – con l’obiettivo di conquistare un posto nella Nazionale in vista dei Mondiali del 2026.