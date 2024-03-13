Cm.com: "La Fiorentina pensa a Ezequiel Fernandez in caso di addio di Arthur, su di lui anche il Milan"

Il giovane centrocampista del Boca Juniors Ezequiel Fernandez sarebbe nel mirino della Fiorentina in caso di addio di Arthur

La Fiorentina potrebbe cambiare pelle al termine della stagione. Il centrocampista brasiliano Arthur ha fatto bene grazie al lavoro di Italiano e alla fiducia della società ma la sua permanenza in viola è molto complicata per due ragioni: gli alti costi dell’eventuale operazione a titolo definitivo e il forte interesse del Benfica. Ecco perché la dirigenza sta iniziando a valutare dei profili alternativi per il ruolo di play davanti alla difesa. Ezequiel Fernandez, detto Equi, volante del Boca Juniors, è uno dei talenti in fase di decollo del calcio argentino. Nel catino della Bombonera sono spesso di stanza osservatori incaricati da club italiani per farlo seguire da vicino: il Milan nei mesi scorsi ha ricevuto delle relazioni positive, ora è il turno della Fiorentina. Il centrocampista ( ora fermo ai box per una lesione muscolare) piace molto al club toscano. Per Fernandez la Fiorentina non ha avviato una trattativa al momento ma è un profilo che può diventare obiettivo nella prossima estate. Ottima struttura fisica (178 cm per 76 kg) e una visione di gioco a 360º che gli permette di scegliere la soluzione migliore. Spesso di prima e con grande qualità. Il classe 2001 è molto legato al Boca Juniors e vorrebbe rimanere in Argentina per almeno un’altra stagione ma il fascino della serie A potrebbe fargli cambiare idea. E la Fiorentina ci pensa in caso di addio con Arthur. Lo scrive Calciomercato.com

MARTUSCIELLO AL POSTO DI SARRI

https://www.labaroviola.com/ciclone-in-casa-lazio-dopo-le-dimissioni-di-sarri-la-societa-affida-la-squadra-a-martusciello/243940/