Cm.com: “Fiorentina-Kean, primi contatti per il rinnovo. Aumento d’ingaggio per rimuovere la clausola”

Moise Kean sta diventando sempre più un punto di riferimento per la Fiorentina. Per quanto riguarda il suo futuro, la società viola sembra avere le idee chiare, e non mancano le squadre interessate, viste le sue prestazioni sempre più evidenti. C’è però un aspetto che desta preoccupazione: la clausola rescissoria di 52 milioni di euro, che potrebbe essere esercitata sia in Italia che all’estero, ma solo in un periodo limitato, dall’1 al 15 luglio.

Secondo quanto riportato dal giornalista di CalcioMercato.com, Francesco Guerrieri, ci sarebbero già stati i primi contatti tra la Fiorentina e l’attaccante per discutere un possibile rinnovo del contratto. Il club di Commisso vorrebbe rimuovere la clausola, proponendo un aumento dell’ingaggio.