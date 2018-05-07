Classifica girone di ritorno: Fiorentina da Champions League

Abbiamo sempre parlato di una Fiorentina che ha trovato una quadratura e che alcuni ritocchi potrebbe puntare a dei prestigiosi traguardi per la prossima stagione. Mantenere la base e inserire dei pez...

A cura di Lorenzo Bigiotti 07 maggio 2018 14:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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