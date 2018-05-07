Classifica girone di ritorno: Fiorentina da Champions League
Abbiamo sempre parlato di una Fiorentina che ha trovato una quadratura e che alcuni ritocchi potrebbe puntare a dei prestigiosi traguardi per la prossima stagione. Mantenere la base e inserire dei pez...
A cura di Lorenzo Bigiotti
07 maggio 2018 14:04
Abbiamo sempre parlato di una Fiorentina che ha trovato una quadratura e che alcuni ritocchi potrebbe puntare a dei prestigiosi traguardi per la prossima stagione. Mantenere la base e inserire dei pezzi buoni porterebbe la squadra ad un livello sicuramente alto.
Vi mostriamo un interessante dato sulla crescita della squadra viola che certifica che se si contasse solo il girone di torno la squadra viola sarebbe in lotta per un piazzamento Champions.
Lorenzo Bigiotti