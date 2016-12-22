Clamoroso: la Fiorentina perde la causa con Benalouane ed è costretta a pagare tutti gli stipendi...

Questa la sentenza

La Fiorentina è stata condannata al pagamento di tutti gli emolumenti (stipendi) in favore del giocatore Yohan Benalouane (giocatore arrivato in prestito dal Leicester nella stagione scorsa). Il tutto è stato deciso dal Collegio Arbitrale Lega Serie A, presieduto dall’Avv. Luigi Medugno, che oggi ha emesso il lodo arbitrale con il quale ha respinto tutte le pretese della società gigliata, riconoscendo così al giocatore, tutti i suoi diritti contrattuali. Benalouane, difeso dall’Avv. Cesare Di Cintio dello studio DCF Sport Legal, è riuscito a far valere le proprie ragioni, dopo una lunga e complessa diatriba processuale iniziata in primavera.