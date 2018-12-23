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Clamoroso Inter, Nainggolan messo fuori rosa per motivi disciplinari. Ecco il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale comparso pochi minuti fa sul sito del club nerazzurro, "FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2018 13:58
Clamoroso Inter, Nainggolan messo fuori rosa per motivi disciplinari. Ecco il comunicato -
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Attraverso un comunicato ufficiale comparso pochi minuti fa sul sito del club nerazzurro, "FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari". Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il giocatore è arrivato in ritardo all'allenamento odierno violando il regolamento interno e riceverà anche una multa dalla società. La decisione è stata condivisa dal tecnico Luciano Spalletti e dalla dirigenza nerazzurra. Il belga salterà il Boxing Day contro il Napoli.

 

Internews.com

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