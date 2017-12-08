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Cittadella viola: il progetto slitta al 2018, ma Cognigni rassicura. Cercasi un terreno per settore giovanile.

Nell’articolo dedicato alla festa di Natale della Fiorentina andata in scena a Palazzo Vecchio, il Corriere Fiorentino si concentra anche sulle cittadella viola. Ecco quanto si legge:“Il progetto esec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 08:52
Cittadella viola: il progetto slitta al 2018, ma Cognigni rassicura. Cercasi un terreno per settore giovanile. - Foto nuovo stadio
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Nell’articolo dedicato alla festa di Natale della Fiorentina andata in scena a Palazzo Vecchio, il Corriere Fiorentino si concentra anche sulle cittadella viola. Ecco quanto si legge:

“Il progetto esecutivo slitterà al 2018, ma Mario Cognigni è convinto che, rispetto alle previsioni, la nuova casa viola potrà essere pronta anche prima della fine del 2021 ipotizzata in primavera”.

Nell’articolo a firma Leonardo Bardazzi si legge, inoltre, che nel 2018 la Fiorentina porterà avanti la battaglia in Lega per cambiare le regole ed eleggere un manager super partes e continuerà a cercare un terreno in città per la costruzione del centro sportivo per il settore giovanile.

 

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