Cinquini rassicura: "Kokorin verrà presto aggregato alla squadra e farà vedere il suo valore"

Le parole rassicuranti di Cinquini su Kokorin

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Oreste Cinquini, noto dirigente sportivo, ha parlato a Lady Radio di Fiorentina e in particolare di Kokorin:

"Il russo ha firmato il 27 di gennaio, due mesi dopo l'ultima partita giocata, Pradè mi ha chiesto lumi sul ragazzo fuori dal campo. Parliamo di un ragazzo che ha giocato 94 partite in Nazionale. Credo che sarà aggregato al gruppo molto presto, e dimostrerà il suo valore che è molto buono".

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