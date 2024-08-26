Cinque giorni alla fine del mercato. Alla Fiorentina serve un acquisto per reparto

Alla Fiorentina servono dunque almeno tre rinforzi

Un acquisto per reparto, il tutto in cinque giorni. È questo ora l'obiettivo della Fiorentina in questo finale di mercato che si preannuncia convulso dopo i risultati del campo. Servono almeno tre rinforzi oltre allo sfoltimento della rosa. Operazioni non certo semplici, ma necessarie per confermare l'ambizione sbandierata a inizio sessione. La difesa è apparsa sguarnita e in queste ore si è fatto il nome di Andrea Carboni del Monza, che Palladino conosce bene. A centrocampo i nomi di Adli e Medina del Boca sono tutti da verificare, anche perché prima va capito il destino di Amrabat (ieri in campo). In avanti si cerca un vice Kean, con tanti in bilico. Insomma, il lavoro da fare è ancora tanto, in un tempo decisamente stretto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.