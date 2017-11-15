Il nuovo ciclo della Fiorentina da domenica fino al 5 gennaio. Buone notizie per Pioli, torna Thereau...
Ottime notizie per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato. Come riporta Tuttosport questa mattina il tecnico gigliato potrà infatti contare su Cyril Thereau che si era infortunato nella g...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 09:01
Ottime notizie per Stefano Pioli in vista della ripresa del campionato. Come riporta Tuttosport questa mattina il tecnico gigliato potrà infatti contare su Cyril Thereau che si era infortunato nella gara contro il Torino. Con il francese in campo la Fiorentina ha conquistato tutti i 16 punti che ha attualmente in classifica e per questo motivo il suo rientro è importantissimo, per l'inizio del nuovo ciclo che andrà avanti fino al 5 gennaio.