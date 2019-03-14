"Ci aspettano 2 mesi di partite decisive. Chiesa sta bene, Lafont difficilmente giocherà"

Queste le parole di Stefano Pioli a Violachannel alla vigilia di Cagliari-Fiorentina, queste le sue parole:"Chiesa sta meglio, può essere disponibile per giocare domani sera. Per Alban oggi è stato il...

Queste le parole di Stefano Pioli a Violachannel alla vigilia di Cagliari-Fiorentina, queste le sue parole:

"Chiesa sta meglio, può essere disponibile per giocare domani sera. Per Alban oggi è stato il primo allenamento, difficilmente sarà in campo domani ed è più probabile vada in panchina. Nei prossimi due mesi ci giochiamo tanto. Siamo in corsa su tutti e due i fronti, è il momento di stringere i denti e mettere in campo una prestazione importante. Poi ci sarà la sosta per recuperare le energie. Saranno due mesi decisivi per raggiungere gli obiettivi alla nostra portata. Solo allora penseremo al futuro".