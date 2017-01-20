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Chievo-Fiorentina, arbitra Maresca. Nessun precedente con i viola...

Sarà Maresca a dirigere Chievo Verona-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 20:34
Chievo-Fiorentina, arbitra Maresca. Nessun precedente con i viola... -
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Sarà il napoletano Fabio Maresca a dirigere Chievo Verona- Fiorentina. L'arbitro vanta 15 direzioni in Serie A ed è alla seconda stagione nella massima serie. Queste le designazioni della ventunesima giornata di Serie A:

Atalanta - Sampdoria: RIZZOLI Bologna - Torino: GHERSINI Chievo - Fiorentina: MARESCA Empoli - Udinese: RUSSO

Genoa - Crotone: MARIANI Juventus - Lazio: MASSA

Milan - Napoli: ROCCHI

Palermo - Inter: IRRATI

Pescara - Sassuolo: VALERI Roma - Cagliari: GUIDA

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