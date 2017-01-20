Chievo-Fiorentina, arbitra Maresca. Nessun precedente con i viola...
Sarà Maresca a dirigere Chievo Verona-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 20:34
Sarà il napoletano Fabio Maresca a dirigere Chievo Verona- Fiorentina. L'arbitro vanta 15 direzioni in Serie A ed è alla seconda stagione nella massima serie. Queste le designazioni della ventunesima giornata di Serie A:
Atalanta - Sampdoria: RIZZOLI Bologna - Torino: GHERSINI Chievo - Fiorentina: MARESCA Empoli - Udinese: RUSSO
Genoa - Crotone: MARIANI Juventus - Lazio: MASSA
Milan - Napoli: ROCCHI
Palermo - Inter: IRRATI
Pescara - Sassuolo: VALERI Roma - Cagliari: GUIDA