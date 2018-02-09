Chiesa sogna il gol alla Juventus: il Franchi pronto a coccolarlo. E un anno fa…

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il Franchi è pronto a coccolare il proprio Federico. Quello viola che vivrà una notte speciale, possibilmente da protagonista. Sogna un gol contro la Juvent...

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il Franchi è pronto a coccolare il proprio Federico. Quello viola che vivrà una notte speciale, possibilmente da protagonista. Sogna un gol contro la Juventus perché lo scorso anno, il 17 gennaio 2017, lo ha soltanto sfiorato ma ad insaccare e a diventare il legittimo proprietario della rete era stato Badelj. Vittoria per la Fiorentina e una data da segnare con il cerchietto rosso sul calendario. Questa volta però Federico Chiesa potrebbe anche migliorare.