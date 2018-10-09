Chiesa primo in classifica per dribbling riusciti, bene anche la difesa con Hugo e Biraghi

Il Corriere dello Sport – Stadio riporta un'interessante statistica. Dopo le prime 8 giornate di campionato Federico Chiesa è il miglior "dribblatore" di tutta la Serie A. Già, l'esterno offensivo del...

Il Corriere dello Sport – Stadio riporta un'interessante statistica. Dopo le prime 8 giornate di campionato Federico Chiesa è il miglior "dribblatore" di tutta la Serie A. Già, l'esterno offensivo della Fiorentina è primo in classifica per dribbling riusciti, con 21 giocatori scartati nettamente davanti a Cancelo e Lazzari fermi a 17. Bene anche la difesa, perché Vitor Hugo e Biraghi sono terzi nella classifica dei palloni intercettati (18), dietro a De Roon (21) e Wallace (20). Se anche l'attacco avesse numeri simili...