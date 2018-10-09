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Chiesa primo in classifica per dribbling riusciti, bene anche la difesa con Hugo e Biraghi

Il Corriere dello Sport – Stadio riporta un'interessante statistica. Dopo le prime 8 giornate di campionato Federico Chiesa è il miglior "dribblatore" di tutta la Serie A. Già, l'esterno offensivo del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 10:18
Chiesa primo in classifica per dribbling riusciti, bene anche la difesa con Hugo e Biraghi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Rassegna Stampa
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Il Corriere dello Sport – Stadio riporta un'interessante statistica. Dopo le prime 8 giornate di campionato Federico Chiesa è il miglior "dribblatore" di tutta la Serie A. Già, l'esterno offensivo della Fiorentina è primo in classifica per dribbling riusciti, con 21 giocatori scartati nettamente davanti a Cancelo e Lazzari fermi a 17. Bene anche la difesa, perché Vitor Hugo e Biraghi sono terzi nella classifica dei palloni intercettati (18), dietro a De Roon (21) e Wallace (20). Se anche l'attacco avesse numeri simili...

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