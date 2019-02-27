Chiesa: “Partita amara, daremo tutto a Bergamo. Astori vive insieme a noi”

Federico Chiesa al termine della gara ai microfoni della Rai: “Oggi la curva ha reso omaggio ad un grande capitano, lui è con noi ogni giorno, ogni allenamento ed ogni partita... Oggi ha lottato in ca...

A cura di Redazione Labaroviola 27 febbraio 2019 22:37

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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