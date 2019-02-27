Chiesa: “Partita amara, daremo tutto a Bergamo. Astori vive insieme a noi”
Federico Chiesa al termine della gara ai microfoni della Rai: “Oggi la curva ha reso omaggio ad un grande capitano, lui è con noi ogni giorno, ogni allenamento ed ogni partita... Oggi ha lottato in ca...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 22:37
Federico Chiesa al termine della gara ai microfoni della Rai:
“Oggi la curva ha reso omaggio ad un grande capitano, lui è con noi ogni giorno, ogni allenamento ed ogni partita... Oggi ha lottato in campo con ognuno di noi. Partita amara, l’abbiamo ripresa ed a Bergamo daremo tutto anche per i nostri tifosi. Vogliamo la finale. Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati lì per 90 minuti, ci andremo con il cuore. Ci crediamo. Qualificazione in bilico”