Chiesa-Napoli, un incrocio che raggiungerà l'apice domenica. Il padre non vuole l'estero...

Il Corriere dello Sport-Stadio parla di Federico Chiesa e del suo incrocio col Napoli. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha sempre manifestato interesse per Chiesa, ora il prezzo dell’esterno gig...

Il Corriere dello Sport-Stadio parla di Federico Chiesa e del suo incrocio col Napoli. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha sempre manifestato interesse per Chiesa, ora il prezzo dell’esterno gigliato è aumentato molto, forse troppo per una squadra italiana. Precoce parlare del futuro di Federico: qualcuno dice che il padre non sarebbe d'accordo a una cessione all’estero, altri dicono che la riconoscenza verso la dirigenza e il legame con la maglia viola siano solidissimi. Staremo a vedere.