Chiesa: Napoli, Inter e Chelsea chiedono informazioni, il prezzo è basso (per ora). La cifra per acquistarlo...

Ha appena rinnovato fino al 2022 con una base economica di partenza di circa 1,3 milioni di euro, netti, a salire, e nelle idee della Fiorentina c’è la volontà di blindarlo a vita Federico Chiesa. Tut...

Ha appena rinnovato fino al 2022 con una base economica di partenza di circa 1,3 milioni di euro, netti, a salire, e nelle idee della Fiorentina c’è la volontà di blindarlo a vita Federico Chiesa. Tuttavia, riporta il Corriere Dello Sport, per lui si sono di nuovo presentate Napoli, Inter, Chelsea e Wolfsburg. L’obiettivo della Fiorentina è alzare un muro sul suo gioiellino, e di trattenerlo in viola il più a lungo possibile. L'attaccante viola ha un prezzo che si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che, forse, potrebbe essere pure troppo bassa visto l'attuale rendimento di Chiesa.