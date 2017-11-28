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Chiesa: Napoli, Inter e Chelsea chiedono informazioni, il prezzo è basso (per ora). La cifra per acquistarlo...

Ha appena rinnovato fino al 2022 con una base economica di partenza di circa 1,3 milioni di euro, netti, a salire, e nelle idee della Fiorentina c’è la volontà di blindarlo a vita Federico Chiesa. Tut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 09:53
Chiesa: Napoli, Inter e Chelsea chiedono informazioni, il prezzo è basso (per ora). La cifra per acquistarlo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
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Ha appena rinnovato fino al 2022 con una base economica di partenza di circa 1,3 milioni di euro, netti, a salire, e nelle idee della Fiorentina c’è la volontà di blindarlo a vita Federico Chiesa. Tuttavia, riporta il Corriere Dello Sport, per lui si sono di nuovo presentate Napoli, Inter, Chelsea e Wolfsburg. L’obiettivo della Fiorentina è alzare un muro sul suo gioiellino, e di trattenerlo in viola il più a lungo possibile. L'attaccante viola ha un prezzo che si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che, forse, potrebbe essere pure troppo bassa visto l'attuale rendimento di Chiesa.

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