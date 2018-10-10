Chiesa: la Fiorentina ripartirà da lui o dai (tanti) soldi incassati dal suo addio. Le cifre del CdS...

Il Corriere Dello Sport questa mattina si concentra su quello che può essere il futuro di Federico Chiesa. Nazionale e giocatore chiave della Fiorentina, per lui questa estate può aprirsi da protagoni...

Il Corriere Dello Sport questa mattina si concentra su quello che può essere il futuro di Federico Chiesa. Nazionale e giocatore chiave della Fiorentina, per lui questa estate può aprirsi da protagonista. I viola si sono cautelati rinnovandogli il contratto fino al 2022, senza clausole. I club stranieri, però, lo tengono sotto osservazione e preparano i soldi per grandi offerte. Il quotidiano parla di proposte dai 60 milioni in su e comunque vada, la Fiorentina potrà contare su di lui l'anno prossimo o sui soldi guadagnati dalla sua cessione.