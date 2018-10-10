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Chiesa: la Fiorentina ripartirà da lui o dai (tanti) soldi incassati dal suo addio. Le cifre del CdS...

Il Corriere Dello Sport questa mattina si concentra su quello che può essere il futuro di Federico Chiesa. Nazionale e giocatore chiave della Fiorentina, per lui questa estate può aprirsi da protagoni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 10:21
Chiesa: la Fiorentina ripartirà da lui o dai (tanti) soldi incassati dal suo addio. Le cifre del CdS... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Dello Sport questa mattina si concentra su quello che può essere il futuro di Federico Chiesa. Nazionale e giocatore chiave della Fiorentina, per lui questa estate può aprirsi da protagonista. I viola si sono cautelati rinnovandogli il contratto fino al 2022, senza clausole. I club stranieri, però, lo tengono sotto osservazione e preparano i soldi per grandi offerte. Il quotidiano parla di proposte dai 60 milioni in su e comunque vada, la Fiorentina potrà contare su di lui l'anno prossimo o sui soldi guadagnati dalla sua cessione.

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