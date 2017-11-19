Chiesa: "Felice per il rinnovo ma sono rammaricato per oggi. Dovevamo portare a casa i 3 punti.."

Al termine di SPAL-Fiorentina ha parlato il talento della Fiorentina Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Non sono contento. Dovevamo fare tre punti

Al termine di SPAL-Fiorentina ha parlato il talento della Fiorentina Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Non sono affatto contento. Dovevamo solo fare tre punti e non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso gol su palla inattiva e non ci voleva. Il primo tempo l'abbiamo dominato e nel secondo potevamo vincerla. Ora testa alla Lazio che sarà una sfida complicata. Rinnovo? Sono contento. C'è però il rammarico oggi perche dovevamo portare a casa i 3 punti"