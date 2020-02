di Lisa Grelloni

Si parla tanto della posizione in campo più adatta alle caratteristiche di Federico Chiesa. Sono vari e contrastanti i pareri degli addetti ai lavori nel settore calcistico. Il ruolo nel quale è sempre stato impiegato il giovane genovese è quello di esterno d’attacco, modulo ad hoc per lui quindi? Il 4-3-3. Da quando è arrivato Iachini però con l’indisponibilità di Ribery, l’allenatore marchigiano ha deciso di schierarlo nel tandem d’attacco o con Vlahovic o con Cutrone nel suo 3-5-2, un modulo che sta dando finora maggiori certezze e concretezza alla squadra. “Chiesa? Non è solo un esterno. Deve pensare al gol – ha detto il mister della Fiorentina Beppe Iachini in un’intervista rilasciata in data odierna a La Nazione – per me è uno da 20 reti a stagione. Sotto la mia gestione ne ha fatti 4 e forse poteva mettere la firma su altri 2-3″. Il classe ’97 con la doppietta realizzata a Marassi contro la Sampdoria nel 5-1 viola ha eguagliato nonostante manchino ancora 14 gare al termine del Campionato il risultato ottenuto nella passata stagione. Sono infatti 6 le reti e 3 gli assist fatti finora. Il dato da non sottovalutare? Le tantissime conclusioni verso la porta del gioiello gigliato che danno ragione alla decisione di mister Iachini di metterlo nel campo 20 metri più avanti.