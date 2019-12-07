Chiesa è sempre nel mirino della Juve ma prima deve fare delle cessioni importanti

Nonostante l'incontro che si è tenuto tra Commisso ed Enrico Chiesa il futuro di Federico non è ancora chiaro. Il colloquio è stato positivo ma non ha sicuramente allontanato le pretendenti da Chiesa....

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2019 10:59

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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