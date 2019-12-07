Chiesa è sempre nel mirino della Juve ma prima deve fare delle cessioni importanti
Nonostante l'incontro che si è tenuto tra Commisso ed Enrico Chiesa il futuro di Federico non è ancora chiaro. Il colloquio è stato positivo ma non ha sicuramente allontanato le pretendenti da Chiesa....
Nonostante l'incontro che si è tenuto tra Commisso ed Enrico Chiesa il futuro di Federico non è ancora chiaro. Il colloquio è stato positivo ma non ha sicuramente allontanato le pretendenti da Chiesa. La Juventus e l'Inter oltre in campionato si stanno dando battaglia anche sul calciomercato volendo acquistare i giovani di miglior talento come Tonali, Kulusevski, Zaniolo e Chiesa. Per arrivare però ad uno di questi servono delle cessioni importanti, anche il club bianconero senza di esse non ha i soldi necessari per provare a strappare Chiesa ai viola, sempre poi se il patron viola decide di cederlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.