Chiesa è imbarazzante in Inghilterra, Salah è dispiaciuto e lo invita a cena: "Ehi Fede, quando vuoi"

Le cose per Chiesa al Liverpool sono un vero e proprio disastro, costretto a giocare nella squadra B del club

Per scovare l'ultima sconfitta del Liverpool in stagione serve una lente d'ingrandimento e tanta pazienza per scorrere le numerose partite disputate fin qui in stagione, finché si arriva al ko (1-0) inferto dal Nottingham Forest datato il 14 settembre scorso. Da quel momento in avanti i Reds non hanno lasciato scampo a nessuno, senza fare prigionieri e dominando tra Inghilterra e Champions League. In ultima battuta con il successo di misura sul Girona in trasferta.

Tuttavia, c'è ancora un tassello del puzzle che non combacia perfettamente con l'opera d'arte di Arne Slot ed è Federico Chiesa. L'ala destra italiana non ha avuto il miglior impatto da quando in estate ha lasciato la Juventus per misurarsi in una sfida ostica come la Premier League, in un club storico e da grandi pressioni come il Liverpool. Tra un ritardo della condizione e alcuni intoppi fisici, l'ex bianconero ha trovato solo 78 minuti tra tutte le competizioni e nessun gol. Solo un assist in Carabao Cup, ma non è sufficiente.

Può certamente incidere il nuovo Paese, con annessa lingua e cultura differente, che avrebbero messo in difficoltà Chiesa nel processo di ambientamento nel club inglese. Ed è qui che ha voluto entrare in gioco un simbolo come Mohamed Salah: seduto al bar del centro sportivo del Liverpool insieme ad alcuni compagni di squadra, l'egiziano ex Fiorentina ha avuto un siparietto simpatico con Federico, prontamente riportato sui social dal club: "Ehi Fede, vuoi ancora venire a cena con me?", chiede Salah. "Quando?", risponde Chiesa. "Quando vuoi!", replica l'egiziano, prima che entrambi offrano di cucinare e l'italiano suggerisca della pasta.

Un gesto per nulla insignificante, che va a sottolineare il tentativo di Salah di dare man forte a Chiesa in un periodo in cui nulla sta andando per il verso giusto. Anche se di recente è tornato ad allenarsi in gruppo e sta recuperando la forma, ha informato il Liverpool, con il rientro a pieno regime atteso con impazienza in occasione dell'incrocio col Southampton in Carabao Cup mercoledì prossimo (18 dicembre). Lo scrive TMW

IL CORRIERE DELLO SPORT NON CI STA E ATTACCA

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