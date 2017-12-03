Chiesa: "Contenti per la prestazione. Il coro per me? Ho un messaggio per i nostri tifosi..."

Ai microfoni di Premium Federico Chiesa, dopo il 3-0 al Sassuolo: “E’ stata una vittoria difficile, il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti per la grande prestazione e per es...

Ai microfoni di Premium Federico Chiesa, dopo il 3-0 al Sassuolo: “E’ stata una vittoria difficile, il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti per la grande prestazione e per essere tornati alla vittoria davanti al nostro pubblico. Stiamo crescendo come squadra e come gruppo, ci sta non aver portato a casa alcuni risultati nelle ultime partite. Ma oggi siamo contenti per la prestazione. Settimo posto? Noi pensiamo partita dopo partita, poi si vedrà a fine campionato dove saremo. Napoli? Bisogna affrontare la partita come ogni domenica, dando il massimo contro una grandissima squadra come il Napoli. Il coro Chiesa gol dai tifosi? Li ringrazio, fondamentale anche oggi il nostro tifo.Sono tifosi fantastici, noi corriamo sempre per loro”.