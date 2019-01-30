Chiesa Chiesa Chiesa! Tripletta e quinta rete della Fiorentina!
Mette il definitivo punto interrogativo la Fiorentina, ancora con Federico Chiesa. Scatta sulla sinistra Benassi che mette in mezzo
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 19:33
Mette il definitivo punto interrogativo la Fiorentina, ancora con Federico Chiesa.
Scatta sulla sinistra Benassi che mette in mezzo per Chiesa. Il 25 arriva in corsa dalla destra, anticipa Kolarov, la stoppa e scarica in porta di sinistro.
Roma ammutolita, spettacolo viola!