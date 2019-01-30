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Chiesa Chiesa Chiesa! Tripletta e quinta rete della Fiorentina!

Mette il definitivo punto interrogativo la Fiorentina, ancora con Federico Chiesa. Scatta sulla sinistra Benassi che mette in mezzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 19:33
Chiesa Chiesa Chiesa! Tripletta e quinta rete della Fiorentina! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Mette il definitivo punto interrogativo la Fiorentina, ancora con Federico Chiesa.

Scatta sulla sinistra Benassi che mette in mezzo per Chiesa. Il 25 arriva in corsa dalla destra, anticipa Kolarov, la stoppa e scarica in porta di sinistro.

Roma ammutolita, spettacolo viola!

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