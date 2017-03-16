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Per Chiesa arriva la maglia azzurra dell’U21. Questa la lista completa…

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

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Per Chiesa arriva la maglia azzurra dell’U21. Questa la lista completa…

Redazione

17 Marzo · 00:05

Aggiornamento: 17 Marzo 2017 · 00:05

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Non sarà la nazionale maggiore ma intanto arriva la prima grande soddisfazione per Federico Chiesa in azzurro ovvero la convocazione in under 21. Questa la lista completa diramata da Di Biagio:

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);
Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Hellas Verona), Adam Masina (Bologna),Nicola Murru (Cagliari);
Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Valerio Verre (Pescara);
Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo).

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