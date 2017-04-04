Chiesa: "Mi aspetto di tornare in campo come titolare. Crediamo all'Europa League!"
Ecco le dichiarazioni di Federico Chiesa ai microfoni di Radio Blu. Il ragazzo classe '97 del era presente all’evento “Junior Tim Cup” presso la Parrocchia dell’Immacolata: “Mi piace molto questo even...
Ecco le dichiarazioni di Federico Chiesa ai microfoni di Radio Blu. Il ragazzo classe '97 del era presente all’evento “Junior Tim Cup” presso la Parrocchia dell’Immacolata: “Mi piace molto questo evento, la finale sarà giocata all’Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Infortunio? Ora sto bene, ho recuperato e sono pronto per la partita di domenica a Marassi con la Sampdoria. Mi aspetto di tornare in campo come titolare. Europa? Noi all’Europa ci crediamo, siamo lì. Siamo a tre punti dal Milan e in generale ci siamo avvicinati.