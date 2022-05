Chi sono i migliori capocannonieri della Fiorentina?

La storia della Fiorentina affonda le sue radici nell’anno 1926, dalla sua nascita ad oggi ha ottenuto molte vittorie, tra cui sei Coppe Italia, due Scudetti, una Supercoppa, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA e una Coppa dei Campioni. Durante gli anni si sono susseguiti calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. Oggi parleremo della Fiorentina, ma non possiamo dimenticare I migliori capocannonieri della storia dei Mondiali: leggi l’articolo per saperne di più.

Capocannonieri: lo scopo del calcio è segnare un gol

Questi calciatori hanno fatto la storia segnando un numero elevato di gol in ogni tipo di situazione e da ogni tipo di angolazione. Vincere la classifica capocannonieri per un giocatore è un’emozione unica, rappresenta da sempre un premio molto ambito e ricercato. Ora vediamo nel dettaglio il podio dei migliori cannonieri in viola.

Al primo posto: Luca Toni

Il miglior marcatore della Fiorentina in un campionato a girone unico è senz’altro Luca Toni con 31 reti nel campionato 2005-2006. È considerato uno dei migliori attaccanti italiani degli anni 2000. Nell’estate del 2005 passa dal Palermo alla Fiorentina e nel gennaio 2006 gli viene assegnato il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo (Telegatto) come miglior sportivo.

A fine stagione, oltre ad essere incoronato capocannoniere, vince la Scarpa d’oro divenendo il primo italiano in assoluto a vincerla. Inoltre, è campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 ed è il terzo calciatore italiano ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in un campionato straniero.

Al secondo posto dei capocannonieri: Gabriel Batistuta

In seconda posizione troviamo il gigliato argentino Gabriel Omar Batistuta che nel campionato del 1994-1995 vince il titolo di miglior capocannoniere con 26 reti. Il calciatore argentino, soprannominato Re Leone, è inserito nella FIFA 100 (la lista dei 125 migliori giocatori di calcio viventi redatta dalla FIFA in occasione del centenario della Federazione Internazionale di Calcio).

Quella del 1995 è la stagione della definitiva consacrazione di Batistuta, poiché in Serie A, oltre a vincere la classifica cannonieri, supera il record di Ezio Pascutti fermo da più di trent’anni. Correva l’anno 1962 e Pascutti segnò dodici reti nelle prime dieci giornate del campionato, nel 1994 Batistuta supera il primato con undici giornate a segno consecutive.

Al terzo posto: Alberto Orlando

Orlando (al centro) alla Fiorentina nella stagione del 1964-1965, assieme ai compagni di reparto Hamrin, Maschio, Benaglia e Morrone. Immagine di pubblico dominio.

La terza posizione è occupata da Alberto Orlando che nel campionato del 1964-1965 vince il titolo di miglior capocannoniere con le sue 17 reti. Nell’estate del 1964 la Roma lo cede alla Fiorentina nella quale rimane una sola stagione. Nell’unica sua stagione, schierato come centravanti, ottiene risultati molto positivi. Si presenta con una doppietta nella prima partita del Campionato per poi segnare altri quindici gol realizzando diciassette reti e facendo suo il titolo di capocannoniere a parimerito con Sandro Mazzola.

Nella sua breve parentesi in viola, oltre al titolo di capocannoniere, conquista il quarto posto in serie A e la finale di Mitropa Cup persa contro gli ungheresi del Vasas. È ricordato come uno dei sei calciatori ad aver segnato una quaterna con la Maglia della Nazionale Italiana e, inoltre, è l’unico (insieme a Pernigo) ad aver segnato una quaterna nella sua partita d’esordio con la Nazionale.

Menzione d’onore

Una menzione d’onore va invece allo svedese Kurt Roland Hamrin che presenzia nel club dal 1958 al 1967 per ben nove stagioni. Lì esegue 151 marcature, grazie alle quali è per più di trent’anni il primatista di reti segnate in Serie A con la Fiorentina, questo record è in seguito superato da Batistuta.

È definito come uno degli attaccanti migliori degli anni 50 e 60, ma nonostante questo non ha mai portato il club gigliato a vincere uno scudetto. Con la maglia della Fiorentina ha però segnato ben 203 reti in 358 partite, detenendo il primato come presenza da parte di un giocatore non italiano. Dunque, una storia di campioni quella della Fiorentina che anche quest’anno sembra pronta a far parlare positivamente di sé e dei suoi giocatori.