Che prestazione di Bianco contro il Bologna di Italiano, uno dei migliori nonostante la sconfitta

Ad inizio estate si pensava che questo potesse essere l'anno in cui Alessandro Bianco finalmente vestiva la maglia della Fiorentina ma invece non è stato così, e la società ha deciso di fargli fare u...

Ad inizio estate si pensava che questo potesse essere l'anno in cui Alessandro Bianco finalmente vestiva la maglia della Fiorentina ma invece non è stato così, e la società ha deciso di fargli fare un altro giro in prestito ma questa volta in Serie A con il Monza. Ieri Bianco è partito titolare nella sfida tra il Monza del suo mister Nesta e il Bologna del suo primo allenatore Italiano, chiamato a giocare in mediano accanto a Pessina il centrocampista di proprietà della Fiorentina ha fornito una prestazione di assoluto livello.

Infatti Bianco nonostante la sconfitta finale dei suoi ha brillato e si è preso più volte sia gli applausi del pubblico Monzese che gli elogi della telecronaca per aver messo in mostra le sue doti migliori, dribbling, cambi di passo, visione di gioco ma anche tanta corsa e palloni recuperati. Sempre al centro del gioco dei biancorossi ha toccato 64 palloni e li ha gestiti con personalità, senza mai paura di puntare l'uomo o di fare una giocata più complessa.

Speriamo che questo anno sia per lui una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita e che possa regalare alla Fiorentina un giocatore importante nel centrocampo viola

LE PAROLE DI ROCCHI

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